Еще 78 случаев коронавируса подтвердили в Казахстане

Суточный прирост вырос накануне в столице, она лидирует по числу подтвержденных новых случаев - их 25. В Восточно-Казахстанской области зарегистрировано 20 новых заболевших, в Алматы - 7, в Карагандинской области - 5, в Северо-Казахстанской области - 4, по 3 случая - в Атырауской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях, по 2 случая - в Акмолинской, Актюбинской, Жамбылской и Павлодарской областях.

Ни одного нового заболевшего за минувшие сутки не выявили в Шымкенте, Алматинской, Кызылординской, Мангистауской и Туркестанской областях.

Общее число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Казахстане достигло 107 134. Кроме того, с 1 августа в стране зарегистрировано более 30 тысяч случаев коронавирусной пневмонии, когда тесты не подтвердили наличие коронавируса, но его симптомы подтверждают вирус. Минздрав, обещавший объединить данные о коронавирусе и пневмонии, продолжает публиковать их раздельно.