Лукашенко заявил о закрытии границ с Литвой и Польшей

Александр Лукашенко заявил о закрытии западных границ страны, не уточнив ни механизм, ни сроки закрытия, сообщает Еврорадио .

«Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада. Прежде всего, с Литвой, Польшей, усилить государственную границу с Украиной», - сказал он вечером в четверг, выступая на женском форуме в Минске.

«Я хочу обратиться к народам Польши, Литвы, Украины: остановите своих обезумевших политиков, не дайте развязаться войне!», - заявил Лукашенко.

Изданию Tut.by в пограничной службе Литвы вечером в четверг сообщали, что переход границы осуществляется в обычном режиме. Власти Литвы, Польши и Украины пока не комментировали заявления Лукашенко. Все три страны принимают политических беженцев из Беларуси, вынужденно покидающих страну на фоне репрессий после президентских выборов.