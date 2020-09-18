Казахстан изменит подход к отбору президентского молодежного кадрового резерва

Половина участников президентского молодежного кадрового резерва не работают на государственной службе, поэтому в Казахстане работают над новым механизмом отбора, чтобы молодые люди были трудоустроены. Об этом в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций сообщила председатель агентства по делам государственной службы Анар Жаилганова.

«Сейчас мы работаем над механизмами проведения в 2021 году отбора в президентский кадровый резерв. На этот раз предполагается отбор небольшого количества менеджеров-профессионалов», - сказала она.

При этом отбор будет сделан точечно, учитывая конкретные потребности каждого министерства.

«Впервые отбор в президентский молодежный кадровый резерв проведен в 2019 году. По итогам отборов зачислено 300 наиболее подготовленных, компетентных кандидатов. На сегодняшний день трудоустроено 153 резервиста, остальные (работают - V) в частном секторе и квазигоссекторе», - признала председатель агентства.

Вместе с тем, заверила Жаилганова, те, кто не трудоустроен на госслужбу, не являются безработными. Просто «некоторые из них отказывались от тех должностей, которые им предлагались».

«У них, в отличие от следующего набора, пять лет нахождения в резерве, поэтому я думаю, что до истечения этого срока, они в любом случае получат новые позиции», - считает председатель агентства.