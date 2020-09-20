63 новых случая коронавируса подтвердили в Казахстане

За минувшие сутки в Казахстане подтверждено 63 новых случая коронавируса, сообщает Минздрав.
В Восточно-Казахстанской области зарегистрировано 24 новых заболевших, в столице и Атырауской области - по 7 новых случаев, в Карагандинской области - 5, в Северо-Казахстанской области - 4, в Западно-Казахстанской, Павладарской, Костанайской, Акмолинской областях, Алматы и Шымкенте - по 2 случая заболевания, в Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Актюбинской областях - по 1 случаю.
В Мангистауской и Алматинской областях не было выявлено ни одного заболевшего.
Общее число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Казахстане достигло 107 262. Кроме того, с 1 августа в стране зарегистрировано более 31 тысячи случаев коронавирусной пневмонии, когда тесты не подтверждали наличие коронавируса, но симптомы наблюдались. Минздрав, обещавший объединить данные о коронавирусе и пневмонии, продолжает публиковать их раздельно.