63 новых случая коронавируса подтвердили в Казахстане

В Восточно-Казахстанской области зарегистрировано 24 новых заболевших, в столице и Атырауской области - по 7 новых случаев, в Карагандинской области - 5, в Северо-Казахстанской области - 4, в Западно-Казахстанской, Павладарской, Костанайской, Акмолинской областях, Алматы и Шымкенте - по 2 случая заболевания, в Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Актюбинской областях - по 1 случаю.

В Мангистауской и Алматинской областях не было выявлено ни одного заболевшего.