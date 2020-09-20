В городах Беларуси вновь проходят многотысячные акции протеста

Традиционно с утра в центре столицы начали собираться силовики и военная техника. Площади Независимости, Октябрьская, Победы, Стелла героев и Дворец Независимости оцеплены металлическими рамками, колючей проволокой или кордоном военных. Перекрыто движение по нескольким улицам.

В обед "в целях обеспечения" безопасности пассажиров Минский метрополитен закрыл вход и выход на многих станциях метро в центре столицы.

Несмотря на серию задержаний, к началу марша несколько десятков тысяч человек смогли собраться в центре города у Стеллы героям. Позднее они направились маршем по центральным улицам.

В других городах Беларуси на акции также вышли сотни человек. Еврорадио сообщает о жестких задержаниях в Гродно и Гомеле, в Бресте силовики применяют против протестующих слезоточивый газ.