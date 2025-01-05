В Алматы почтили память погибших во время Январских событий

Родственники погибших добиваются встречи с акимом Досаевым
В Алматы в воскресенье две группы людей собрались на площади Республики - у Монумента Независимости и мемориала жертвам Январских событий, чтобы почтить их память.
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