Родственники погибших добиваются встречи с акимом Досаевым
В Алматы почтили память погибших во время Январских событий
Фото Данияра Мусирова

В Алматы в воскресенье две группы людей собрались на площади Республики - у Монумента Независимости и мемориала жертвам Январских событий, чтобы почтить их память.

Пришедшие на площадь держали в руках список погибших во время Қанды қаңтар и растяжку с фразой, повторяющей ту, что была на плакате у протестующих 7 января 2022 года - "Біз қарапайым халықпыз, террорист емеспіз".

Родственники погибших, пришедшие к мемориалу на площади, прочли здесь молитвы из Корана, возложили цветы, после чего приняли решение идти к акимату и добиваться встречи с акимом Алматы Ерболатом Досаевым.

Сотрудники акимата в центральном фойе горадминистрации попросили пришедших зайти из входа для посетителей, а уже здесь пропустили всех собравшихся, кроме журналистов. Объяснять причину отказа представителям СМИ в проходе в здание в акимате не стали.

Данияр Мусиров
Данияр Мусиров

Фотограф Власти

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