В Алматы почтили память погибших во время Январских событий

В Алматы в воскресенье две группы людей собрались на площади Республики - у Монумента Независимости и мемориала жертвам Январских событий, чтобы почтить их память.

Пришедшие на площадь держали в руках список погибших во время Қанды қаңтар и растяжку с фразой, повторяющей ту, что была на плакате у протестующих 7 января 2022 года - "Біз қарапайым халықпыз, террорист емеспіз".

Родственники погибших, пришедшие к мемориалу на площади, прочли здесь молитвы из Корана, возложили цветы, после чего приняли решение идти к акимату и добиваться встречи с акимом Алматы Ерболатом Досаевым.

Сотрудники акимата в центральном фойе горадминистрации попросили пришедших зайти из входа для посетителей, а уже здесь пропустили всех собравшихся, кроме журналистов. Объяснять причину отказа представителям СМИ в проходе в здание в акимате не стали.