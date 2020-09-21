24 семьи умерших от COVID-19 медработников получили компенсации по 10 млн тенге

Родственники 24 медицинских работников, скончавшихся от коронавирусной инфекции и пневмонии, получили выплаты по 10 млн тенге от государства, сообщает в понедельник пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения.

«По состоянию на 9:00 часов 21 сентября государственный фонд социального страхования осуществил назначение и выплату денежных средств по 1 727 заявкам на случай заражения COVID-19 или вирусной пневмонией и по 24 заявкам на случай летального исхода заболевания», - говорится в сообщении Минтруда и социальной защиты населения.

В разрезе регионов наибольшее количество выплат произведено заразившимся медработникам из столицы – 393, Алматы – 373, Шымкента – 102, а также Карагандинской и Акмолинской областей – 115 и 107 соответственно.

Напомним, медицинским работникам в случае заражения коронавирусной инфекцией или вирусной пневмонией выплачивается по 2 млн тенге, семьям погибших – по 10 млн тенге.