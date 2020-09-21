Айзат Молдагасимова уволена с должности главы Научного центра гигиены и эпидемиологии

Приказом директора Национального центра общественного здравоохранения Дамира Кобжасарова глава Научного центра гигиены и эпидемиологии им. Жуматова города Алматы Айзат Молдагасимова уволена по причине того, что она не прошла испытательный срок, сообщает Минздрав.

«3 июня Айзат Балтагуловна Молдагасимова была принята на должность директора Научного центра гигиены им. Жуматова в целях эффективного выполнения поставленных задач. Однако с 1 июля до 14 сентября она находилась на листе о временной нетрудоспособности. С 14 сентября с ней расторгли трудовой договор в связи с не прохождениям испытательного срока», - цитирует пресс-служба министерства Кобжасарова.

Напомним, с 2017 по 2019 год Айзат Молдагасимова занимала должность руководителя департамента охраны общественного здоровья города Алматы, после этого руководила . департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы. В начале июня этого года была назначена руководителем Научного центра гигиены и эпидемиологии им. Жуматова.