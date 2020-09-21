Она не прошла испытательный срок
  • 821
Айзат Молдагасимова уволена с должности главы Научного центра гигиены и эпидемиологии
ФОТО ТЕЛЕКАНАЛА АЛМАТЫ

Приказом директора Национального центра общественного здравоохранения Дамира Кобжасарова глава Научного центра гигиены и эпидемиологии им. Жуматова города Алматы Айзат Молдагасимова уволена по причине того, что она не прошла испытательный срок, сообщает Минздрав.

«3 июня Айзат Балтагуловна Молдагасимова была принята на должность директора Научного центра гигиены им. Жуматова в целях эффективного выполнения поставленных задач. Однако с 1 июля до 14 сентября она находилась на листе о временной нетрудоспособности. С 14 сентября с ней расторгли трудовой договор в связи с не прохождениям испытательного срока», - цитирует пресс-служба министерства Кобжасарова.

Напомним, с 2017 по 2019 год Айзат Молдагасимова занимала должность руководителя департамента охраны общественного здоровья города Алматы, после этого руководила . департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы. В начале июня этого года была назначена руководителем Научного центра гигиены и эпидемиологии им. Жуматова.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Казахстан частично восстановит авиасообщение с Россией
Новости
Минобразования планирует обновить базу тестов для ЕНТ по примеру западных SAT и PISA
Новости
Провести в Казахстане кредитную амнистию для исправных плательщиков предлагают коммунисты
Новости
Сменился главный санврач Казахстана
Новости
Tengri Bank лишен лицензии
Новости
Курс доллара на бирже повысился до 426,5 тенге