Токаев поручил Касымбеку создавать новые рабочие места в регионе

Глава государства Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет акима Карагандинской области Жениса Касымбека об основных показателях социально-экономического развития региона с начала текущего года и дал ряд поручений, сообщает Акорда.

«Главе государства доложили о положительной динамике производства в обрабатывающей и горнорудной промышленности, сельском хозяйстве. Президенту также сообщили о ходе уборочной кампании. Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о подготовке к отопительному периоду и ходе реализации Дорожной карты занятости, программ жилищного и инфраструктурного строительства», - говорится в сообщении.

Также глава региона доложил о мерах по профилактике и противодействию коронавирусной инфекции в области, в том числе о подготовке к возможной второй волне КВИ, рассказал о работе по подготовке медицинской инфраструктуры и медицинских кадров.

В завершение Касым-Жомарт Токаев дал акиму Карагандинской области ряд поручений, в том числе связанных с привлечением инвестиций в регион и созданием новых рабочих мест.