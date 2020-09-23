Законодательство в сфере бытового насилия ужесточают в Казахстане

В среду в ходе пленарного заседания мажилис в первом чтении одобрил проект закона «О противодействии семейно-бытовому насилию». Документом предлагается ужесточить наказание за такие правонарушения, расширить полномочия полицейских и запрещать семейным агрессорам приближаться к семье.

По информации заместителя министра внутренних дел Алексея Калайчиди, за 8 месяцев текущего года в органы внутренних дел поступило порядка 130 тыс. обращений по признакам бытового насилия. Однако только по 2,5 тыс. возбуждены уголовные дела и по 30 тыс. – административные.

«По всем остальным потерпевшие отказались (писать заявления – V), и мы не смогли никакие меры принять», - констатировал замминистра.

Один из разработчиков нового законопроекта, депутат Ирина Унжакова, признала, что действующий закон «О профилактике бытового насилия», принятый в 2009 году, фактически не работает, и «перелома в преодолении бытового насилия достичь не удалось». Действующие нормы ориентированы на деятельность по случившимся фактам и их последствиям.

«Нет единого понимания масштабов и глубины социального зла, которое мы хотим искоренить, так как не урегулированы вопросы статистического учета и мониторинга фактов бытового насилия. Поэтому в настоящее время мы не располагаем достоверными данными о том, где оно находится на начальной фазе, когда его нужно активно проводить профилактику, а где на хронической стадии, когда нужно жестко пресекать», - объяснила депутат.

Кроме того, по ее словам, сегодня практически вся ответственность и нагрузка по преодолению домашнего насилия возложена на органы внутренних дел. Роль всех остальных центральных органов власти, как субъектов профилактики, «ограничена формальным участием в межведомственном взаимодействии». А правовой механизм осуществления и координации этого взаимодействия в настоящее время никак не урегулирован.

«При разработке законопроекта мы исходили из необходимости обеспечить максимальную вовлеченность и эффективность взаимодействия в преодолении бытового насилия, как органов государственного управления и общественных институтов, так и непосредственно граждан. Для этого весь процесс противодействия этому явлению в законопроекте расписан по этапам: профилактика, выявление, контроль, пресечение, наказание и реабилитация. Благодаря этому становится понятным, прозрачным и доступным участие всех субъектов профилактики, круг которых существенно расширен», - отметила Унжакова.

В частности, в законопроекте содержатся нормы по организации информационно-просветительской работы, по оказанию юридической помощи, ведению ведомственного статистического учета, повышению квалификации отраслевых специалистов в выявлении и реагировании на факты бытового насилия, обеспечению доступности услуг медико-социальной реабилитации и так далее. Одновременно сформированы законодательные условия для изменения формата работы органов внутренних дел.

«Законопроект содержит нормы о раннем вмешательстве органов полиции и переходе от заявительного принципа в пресечении бытового насилия к выявительному. Так, в соответствии с законопроектом даже сообщения о рисках бытового насилия, в том числе, размещенные в социальных сетях, будут являться основанием для реагирования полицейских и принятия упреждающих мер индивидуальной профилактики. Кроме того, предлагается расширить полномочия полицейских в вынесении защитных предписаний: 30-дневный запрет на контакты и общение с пострадавшими и детьми, на встречи с ними и их преследование может выноситься как по фактам бытового насилия, так и по результатам идентификации такой угрозы. Это особенно важно, когда жертвы бытового насилия находятся в страхе или зависимости перед агрессором и бояться обратиться за защитным предписанием», - подчеркнула депутат.

Одновременно законопроект расширяет возможности для различных форм общественного участия и участия третьих лиц в информировании, разъяснении, выявлении и пресечении фактов бытового насилия, в оказании комплексной социально-правовой помощи, а также в мониторинге практической реализации законодательства в этой сфере.