Свыше 12,8 тыс. медиков заразились коронавирусом в Казахстане за время пандемии

За время пандемии коронавирусной инфекции в Казахстане заболели 12 830 медицинских работников, а умерло 197. Однако многие из них так и не получили обещанные компенсации, заявила в среду в ходе пленарного заседания депутат мажилиса от фракции «Нур Отан» Зауреш Аманжолова.

«По данным министерства здравоохранения, по состоянию на 22 сентября коронавирусом заболело 12 830 медицинских работников. При этом согласно ежедневному мониторингу Минтруда, на эту же дату от министерства здравоохранения поступило всего 2 475 заявок, что составляет 19% от числа заболевших. А единовременную социальную выплату получили только 1830 человек или 14,3% от общей численности заболевших», - привела статистику Аманжолова.

Гораздо хуже, по ее словам, обстоит картина по выплатам семьям умерших медицинских работников. В стране умерло 197 медицинских работников, от Минздрава поступило только 38 заявок на выплату, что составляет 19,2%, а выплаты произведены всего 25 получателям или 12,7% от общей численности умерших.

«Возникает вопрос: почему так долго, в течение более 5 месяцев, идет бумажная волокита и перекидывание ответственности от министерства министерству? Из-за нерасторопности работников на грани срыва исполнение поручения президента страны. Считаем, что вышеперечисленные проблемы возникли из-за того, что министерствами здравоохранения и труда социальной защиты населения не отработаны своевременно алгоритмы действия и взаимодействия», - заявила депутат, попросив премьер-министра Аскара Мамина взять на личный контроль решение этого вопроса.

В свою очередь председатель палаты Нурлан Нигматулин заявил, что тема выплаты медикам компенсаций является очень актуальной.

«В ближайшее время мы на фракцию партии «Нур Отан» пригласим министра здравоохранения Алексея Цоя с руководителями других госорганов, и пусть он отчитается. Почти полгода не исполняется прямое поручение президента, в чем дело? Медицинские работники в тяжелейших условиях работали, в первых рядах были. У кого-то здоровье пошатнулось, кто-то сам скончался. Вы сейчас слышали из депутатского запроса депутата Аманжоловой. В ближайшее время фракция «Нур Отана» рассмотрит эти вопросы с приглашением министра», - пообещал Нигматулин.

3 августа в Минздрав сообщал, что за время пандемии коронавирусом заразились 8 518 медработников.