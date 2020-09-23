Иностранные интернет-компании будут уплачивать НДС в Казахстане

Иностранные компании, оказывающие услуги физическим лицам в Казахстане, будут уплачивать НДС, а с 2022 года в стране вновь начнут повышать акцизы на алкогольную и табачную продукцию. Эти и другие нормы заложены в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения и совершенствования инвестиционного климата», который в среду в ходе пленарного заседания во втором чтении одобрил мажилис.

«В целях улучшения налогообложения физических лиц предлагаются изменения, касающиеся: отмены земельного налога для многоквартирных домов; объединения земельного и имущественного налогов в единый налог на имущество; переноса срока уплаты налога на транспортные средства с физических лиц с 31 декабря налогового периода на 1 апреля года; исключения из доходов физического лица, подлежащих налогообложению, доходов от прироста стоимости при реализации паев инвестиционных фондов, доходов физического лица, безвозмездно полученных от неправительственных организаций в целях оказания им социальной и благотворительный помощи и другие», - перечислил депутат Сергей Симонов.

Для поддержки и усиления конкурентоспособности отечественных предпринимателей и стимулирования привлечения инвестиций, а также развития АПК предлагается внедрить понятие «инвестиционный налоговый кредит». По нему предпринимателям предоставляется право на изменение срока уплаты налогов предстоящих периодов по КПН и (или) налогу на имущество на срок до трех лет. Также расширяется перечень юридических лиц, осуществляющих переработку сельхозпродукции, которые могут относить в зачет дополнительную сумму НДС в размере 70%.

Вместе с тем законопроектом предлагаются нормы по обложению НДС иностранных интернет-компаний, оказывающих услуги физическим лицам в Казахстане. Законопроектом также уточняются нормы, связанные с налогообложением контролируемых иностранных компаний, а также нерезидентов. Предусмотрены нормы по поэтапному повышению ставок акцизов на алкогольную и табачную продукцию с 2022 года.

Еще один блок поправок касается уменьшения уровня теневой экономики. Для этого снижен порог для постановки на учет в качестве плательщика НДС с 30 тыс. МРП до 20 тыс. МРП с 1 января 2022 года; вводится требование при отнесении на вычеты по КПН расходов по приобретенным товарам, произведенным работам, оказанным услугам, по сделкам, превышающим 1000-кратный размер МРП, подтверждением их приобретения наличием счета-фактуры в электронной форме.

также предусмотрено повышение с 10 до 20 раз базовой налоговой ставки на неиспользуемые земли сельхозназначения с 1 января 2022 года.

«Кроме того, депутатами внесены важные поправки, касающиеся упрощения процедуры предстоящего всеобщего декларирования; сохранения срока исковой давности по налоговым обязательствам и требованиям, возникшим до 1 января 2020 года, для малого и среднего бизнеса 3 года; исключения из перечня подакцизных товаров никотиносодержащего изделия с целью приведения в соответствие с нормами Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения и другие», - заключил Симонов.