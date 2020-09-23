Казахстан предоставит коридор для транзитного проезда граждан Кыргызстана из России

Казахстан согласился предоставить коридор для транзитного проезда автобусов с кыргызстанцами, которые сейчас находятся в Башкортостане и Оренбургской области России, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на МИД страны.

Сейчас сотрудники посольства Кыргызстана в России организовывают проезд соотечественников из Башкортостана в Соль-Илецк. После пересечения границы все они будут размещены по автобусам для дальнейшего следования на родину.

«В связи с большой численностью людей мероприятия по переходу российско-казахстанской границы и выезду в сторону Кыргызстана будут осуществлены в два этапа в дневное время 24-25 сентября», - проинформировали в МИД КР.

Эта акция является разовой, а российско-казахстанская граница остается закрытой для самостоятельного и произвольного пересечения.