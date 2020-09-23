Токаев призвал убрать политику из процесса создания вакцины от коронавируса

«Мы должны убрать политику из процесса создания вакцины. Еще не поздно добиться вакцины от COVID-19 за счет соответствующего соглашения, которое защищало бы глобальные цепочки производства и поставок», - сказал Токаев на общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН.

Он отметил, что «следует сформировать активную глобальную систему здравоохранения, приоритет должен быть отдан обновлению национальных институтов в области здравоохранения за счет своевременных, скоординированных действий по поддержке от развитых стран и учреждений ООН».

Также Токаев отметил, что необходимо подумать о пересмотре международных медико-санитарных правил с целью укрепления потенциала как Всемирной организации здравоохранения, так и отдельных государств в области профилактики и противодействия пандемиям.

«Мы предлагаем внимательно изучить идею создания Сети региональных центров по контролю за заболеваниями и биобезопасности под эгидой ООН. Один из них Казахстан готов разместить на своей территории. И последнее, но крайне важное: в свете бушующей в мире глобальной пандемии как никогда актуальными становятся разработка и запуск системы контроля над биологическим оружием. Казахстан предлагает учредить подотчетный Совету Безопасности ООН специальный многосторонний орган – Международное агентство по биологической безопасности, которое в своей деятельности будет базироваться на Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении 1972 года», - сказал он.