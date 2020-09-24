Лидируют по приросту ВКО и столица
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79 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки

По данным Минздрава, за сутки в Казахстане зарегистрировано 79 новых случаев коронавирусной инфекции.

В Восточно-Казахстанской области зарегистрирован 21 новый случай, в столице – 16, в Атырауской области – 8, в Северо-Казахстанской области – 6, в Карагандинской области – 5, в Акмолинской и Туркестанской областях – по 4 новых случая, в Алматы, Алматинской и Павлодарской областях – по 3, в Западно-Казахстанской и Костанайской областях – по 2, в Шымкенте и Кызылординской области – по одному.

Не зарегистрировано новых случаев в Жамбылской, Мангистауской и Актюбинской областях.

Всего в стране зарегистрировано 107 529 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 102 323 человека.

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