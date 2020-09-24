Казахстан вновь даст отсрочку Кыргызстану для обустройства пунктов пропуска на границе

В четверг в ходе пленарного заседания сенат принял закон «О ратификации протокола о внесении изменения в протокол об условиях и переходных положениях по применению Кыргызской Республикой Договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 года, отдельных международных договоров, входящих в право ЕАЭС, и актов органов ЕАЭС в связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору о ЕАЭС от 29 мая 2014 года, подписанный 8 мая 2015 года». Документ в очередной раз дает отсрочку Кыргызстану завершить обустройство пунктов пропуска на границе с ЕАЭС.

«Кыргызская Республика в соответствии с переходными положениями по ее присоединению к Евразийскому экономическому союзу взяла на себя обязательство обеспечить обустройство и материально-техническое оснащение всех пунктов пропуска Кыргызской Республики на таможенной границе союза в течение 24 месяцев», - рассказал о положения нового закона министр финансов Ерулан Жамаубаев.

То есть кыргызская сторона не уложилась в указанные сроки, в связи с чем в 2018 году главы государств подписали протокол о продлении их на два года – до 12 августа 2019 года. Между тем, уточнил министр, и эти сроки оказались не достаточными для кыргызской стороны, и 29 мая 2019 года в столице подписан еще один протокол. Но уже о внесении изменения с «48 месяцев» на «72 месяца», то есть до 12 августа 2021 года.

«Ратификация данного протокола не повлечет социально-экономических и правовых последствий для нашей страны, и не потребует выделения средств из республиканского бюджета», - заверил Жамаубаев.