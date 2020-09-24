Вне системы ОСМС все еще остаются 3,4 млн казахстанцев

В настоящее время в обязательной системе медстрахования застрахованы 15,3 млн казахстанцев. Вне системы, по данным на 1 сентября, все еще находятся 3,4 млн человек, сообщил на брифинге в СЦК председатель правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Болат Токежанов.

«На сегодняшний день 3,4 млн казахстанцев остаются незастрахованными в фонде социального медицинского страхования. Это 18% от общей численности населения. Из них более 2 млн человек – плательщики ЕСП, самостоятельные плательщики, наемные работники, ИП, лица, занимающиеся частной практикой – оказались вне системы по причине нерегулярности отчислений. При этом 1,3 млн человек с января 2020 года ни разу не производили взносы и отчисления в систему ОСМС и потому не имеют статуса в медстраховании», - рассказал Токежанов.

Он напомнил, что статус застрахованности имеют те, за кого регулярно поступали взносы и отчисления в фонд с 1 января 2020 года, за исключением тех, кто входит в число 15 льготных категорий. Однако в период ЧП часть населения лишилась доходов и возможности делать эти взносы. В этой связи фонд инициировал ряд предложений в правительство для восстановления статуса застрахованных тем, кто лишился его именно в период пандемии.

«Принятые меры «вернули» в систему медстрахования около 740 тыс. человек», - уточнил Токежанов.

Он также призвал всех, кто остался вне системы ОСМС, стать ее участниками.

«Застрахованные граждане не ограничены в объеме и стоимости медицинских услуг. Пациенты, выплачивающие в ОСМС минимальные отчисления в пределах 25 тысяч тенге за год, получают медпомощь бесплатно, и сумма их взносов при этом не имеет значения», - подчеркнул глава ФСМС.