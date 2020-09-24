Падеж птицы зарегистрирован уже в семи регионах Казахстана

В Акмолинской области выявлено 703 случая гибели птиц личных подсобных хозяйств, в Жамбылской области – 238, в Карагандинской области – 102, в Костанайской области – 2 218 случаев в личных подсобных хозяйствах и 109 567 случаев на птицефабриках, в Павлодарской области – 2 753 птицы погибли в личных подсобных хозяйствах, в Северо-Казахстанской области – 13 806, еще 93 849 – на птицефабриках, в Туркестанской – 273. Всего погибло 20 тыс. птиц в личных подворьях и 203 тыс. - на двух птицефабриках (ТОО «Бишкульская птицефабрика» - 93 849 голов, «Агроинтерптица» - 109 567).

По данным МСХ, на 2020 год для проведения вакцинации с начала года было выделено порядка 3,4 млн доз вакцин против птичьего гриппа. В связи со вспышкой птичьего гриппа из республиканского запаса было дополнительно выделено 1,3 млн доз вакцины для СКО, Костанайской и Павлодарской областей. 22-23 сентября было дополнительно передано свыше 1 млн доз вакцины в Акмолинскую, Костанайскую, Карагандинскую, Жамбылскую области. Закупается дополнительно 699 355 доз, которые будут поставлены к 1 октября.

21 сентября в МСХ сообщали, что факты падежа птиц зафиксированы в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской, Павлодарской областях, а также в Карагандинской области, где еще проводятся лабораторные исследования.