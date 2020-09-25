Аллея по улице Пушкина перекрыта
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В районе Саяхата в Алматы наблюдается скопление силовиков
ФОТО ЮНЫ КОРОСТЕЛЁВОЙ

В Алматы в районе Саяхата, где сегодня запланирована акция сторонников запрещенного казахстанским судом движения ДВК, наблюдается скопление силовиков, сообщает корреспондент Vласти.

Здесь много полицейских машин, аллея по улице Пушкина перекрыта для пешеходов, пропускают только журналистов.

Час назад движение в этом районе было перекрыто. Закрыта также станция метро «Райымбек батыра». При этом ранее в акимате Медеуского района сообщили, что перекрытие улиц связано с проведением испытаний на теплосетях, а станция метро закрыта «по техническим причинам».

Рядом с местами, где ожидаются акции оппозиции, с обеда закрыты кафе и рестораны. Также в Алматы не работают заведения на пешеходных улицах Панфилова и Жибек жолы.

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