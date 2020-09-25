Завод по производству легковых автомобилей Hyundai Trans Kazakhstan планируют открыть 15 октября

Президент Касым-Жомарт Токаев посетил завод по производству легковых автомобилей Hyundai Trans Kazakhstan и проверил его готовность к запуску, сообщает Акорда. Ему показали процесс сборки автомашин и новый цех для производства автомобилей методом мелкоузловой сборки, который планируется открыть 15 октября.

Проект осуществляется при поддержке государственных структур в Индустриальной зоне города Алматы. После ввода в эксплуатацию мощность предприятия на первом этапе составит 30 тыс. машин в год, на втором этапе – до 45 тыс. Общий объем инвестиций – более 28 млрд тенге, 30% из них – это собственные средства компании. Предприятие создаст порядка 700 рабочих мест и простимулирует развитие смежных отраслей. В перспективе инвесторы планирует построить завод по производству автокомпонентов. Таким образом, компания обеспечит более 51% локализации.

После осмотра объекта Токаев обсудил с резидентами индустриальной зоны вопросы поддержки частного предпринимательства и развития приоритетных отраслей промышленности. Он напомнил, что в своем втором послании обратил особое внимание на развитие предпринимательства в стране и «заострил внимание на том, что любое противодействие со стороны государственных органов развитию бизнеса, предпринимательства будет рассматриваться как преступление против нашего государства».

«То есть другими словами, правительство, местные исполнительные органы должны всеми средствами помогать развитию предпринимательства. Это магистральное направление нашей экономической политики», - подчеркнул президент.

Говоря о непростой ситуации в экономике страны из-за пандемии коронавируса, Токаев отметил, то выйти из кризиса можно только за счет совместных усилий государства и бизнеса.

«Нужно рынок расчищать от монополистов, нужно дать возможность всем достойным предпринимателям войти на наш рынок и свободно работать. Только так может свободно развиваться экономика. Естественно, все это потребовало принятия новых организационных мер. Я надеюсь, они окажутся эффективными», - подчеркнул глава государства, имея ввиду создание новых ведомств: агентства по стратегическому планированию и реформам и по защите и развитию конкуренции.

Президент заявил, что параллельно с экономическими мерами государством будут приниматься меры по дальнейшей демократизации казахстанского общества. Он напомнил, что были приняты новые законы, касающиеся деятельности партий, проведения мирных собраний, митингов, а «буквально на днях состоялось присоединение ко второму факультативному протоколу, который предусматривает отмену смертной казни в Казахстане». Как пояснил Токаев, «это присоединение полностью соответствует Конституции и никаких изменений в основной закон не нужно вносить, поскольку действует мораторий на смертную казнь, который в своё время был провозглашен первым президентом».

«По сути дела, смертная казнь отсутствует в нашей стране. Есть лишь два небольших исключения, предусмотренных в Конституции, и это полностью соответствует духу факультативного протокола. Поэтому двуединая задача: развитие экономики нашей страны в новых условиях, укрепление интеграционных процессов, выгодных для Казахстана, и, конечно же, реализация политических реформ. Они будут происходить параллельно. И, я надеюсь, увенчаются успехом», - отметил он.

В свою очередь представители бизнеса обратились к президенту с просьбой продлить мораторий на экспорт живого скота.