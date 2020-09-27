В Армении объявлено военное положение и мобилизация

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о введении в стране военного положения и всеобщей мобилизации, передает JAMnews .

Ранее аналогичные меры приняла непризнанная республика Нагорный Карабах. В Азербайджане мобилизация военнообязанных была объявлена еще неделю назад. Президент страны Ильхам Алиев тогда заявлял, что Армения "готовится к войне".

Между тем Минобороны Армении сообщило о значительных потерях в ходе сегодняшних боев военной техники армией Азербайджана, сообщает Кавказский узел.

Минобороны Нагорного Карабаха и Армении утверждают, что во время боевых действий были подбиты азербайджанские вертолеты, беспилотники и бронетехника. "Вооруженные силы Азербайджана потеряли два вертолета, 14 беспилотников, а также бронетехнику", - сообщил со ссылкой на пресс-службу военного ведомства "Спутник-Армения". Были уничтожены три азербайджанских танка, уточнила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Минобороны Азербайджана частично опровергло сообщение военных ведомств Нагорного Карабаха и Армении о потерях в военной технике, подтвердив лишь один сбитый вертолет со своими военными. "Боевой вертолет военно-воздушных сил Азербайджана был сбит в Тертерском направлении", - указано в сообщении ведомства, которое перевел корреспондент "Кавказского узла". В Минобороны указали, что члены экипажа остались живы.

Полномасштабные боевые действия вокруг Нагорного Карабаха и на границе Армении и Азербайджана начались минувшей ночью. Стороны обвинили друг друга в провокациях, Азербайджан заявил о начале наступления в Карабахе.