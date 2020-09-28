В Алматы решили досрочно начать отопительный сезон

«По данным управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города, городские сети и системы теплоснабжения готовы на 100%. В первую очередь будут подключены социальные объекты. Подача тепла в детские сады, школы, объекты здравоохранения будет осуществлена на полную мощность с сегодняшнего дня. Жилые дома будут подключены к теплоснабжению в течение текущей недели», - сообщил Мукажанов.

Всего в городе насчитывается 444 объекта образования, 133 объекта здравоохранения и 8024 многоквартирных жилых дома, которые подключены к центральному отоплению.

Мукажанов напомнил, что обычно отопительный сезон в городе начинался после 15 октября, когда среднесуточная температура воздуха держалась ниже +8 градусов в течение трех дней. Но, по данным «Казгидромета», в Алматы и области в октябре среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах +6 +12°С.

Так, по информации, которую опубликовал пресс-секретарь акима, в первой декаде октября ожидается понижение температуры воздуха ночью от +8+13°С до +3+8°С, на юге +11°С, в горных и предгорных районах от 0+5°С до 0-5°С, днем от +23+28°С до +10+15°С, на юге от +32°С до +20°С. Затем ожидается повышение температуры воздуха ночью до +8+13°С, в горных и предгорных районах +3°С, днем до +23+28°С, на юге +32°С. В конце декады - снова понижение температуры воздуха. Во второй декаде октября ожидается колебание температуры воздуха ночью от 0+5°С до +8+13°С, в горных и предгорных районах от -3-8°С до -2+3°С, днем от +8+13°С, в горных и предгорных районах +3°С до +13+18°С, на юге +21°С. В третьей декаде предполагается постепенное понижение температуры воздуха ночью от +5+10°С до 0-5°С, в горных и предгорных районах -10°С, днем от +10+15°С до 0+5°С, на юге от +20°С до +10°С.