10 случаев зарегистрировано за сутки
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Число случаев коронавирусной пневмонии в Казахстане достигло 32,5 тысяч
фото Данияра Мусирова

По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 10 случаев заболевания коронавирусной пневмонией, 1 случай с летальным исходом, выздоровели 16 человек.

Всего с 1 августа зарегистрировано 32 500 случаев коронавирусной пневмонии, скончался от нее 351 человек, выздоровели 27 073 человека.

От коронавирусной инфекции за минувшие сутки умерли 3 человека, а всего – 1 728. Продолжают получать лечение 3 300 человек, в стационарах из них находятся 1 906 пациент. Состояние 92 пациентов тяжелое, 12 – крайне тяжелое, 21 – на аппаратах ИВЛ.

Общее число случаев коронавирусной инфекции и пневмонии с признаками COVID-19 в стране достигло 140 333.

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