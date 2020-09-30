Модель управления Погранслужбы оптимизировал мажилис

В среду в ходе пленарного заседания мажилис во втором чтении одобрил проект закона «О внесении изменений и дополнений в закон Республики Казахстан «О государственной границе Республики Казахстан». Документом оптимизирована модель управления пограничной службы и усилены позиции комитета национальной безопасности страны.

«Внесены изменения и дополнения, направленные на оптимизацию модели управления пограничной службы с переходом от трехуровневой модели управления к двухуровневой. Так, реорганизованы 5 региональных управлений, 12 территориальных департаментов и 2 самостоятельных управления пограничного контроля в городах Нур-Султан и Алматы. При этом функции и задачи преобразованных подразделений не изменяются», - сказал депутат Жанат Жарасов.

Законопроектом также предусмотрена возможность перехода сотрудников органа национальной безопасности в категорию военнослужащих и преобразования отдельных подразделений КНБ в воинские формирования. Вводится компетенция КНБ по утверждению правил деятельности представителей погранслужбы при производстве и приемке пограничных кораблей, катеров и судов.

В то же время, как сообщается в заключении профильного комитета мажилиса, предлагается внести поправки, предусматривающие выведение авиации из пограничной службы с приданием ей статуса ведомства комитета национальной безопасности. Для интеграции учебных заведений органов национальной безопасности и повышения качества подготовки кадров законопроектом предусматривается передача Академии пограничной службы в ведение комитета национальной безопасности.

Отметим, что представляя депутатам законопроект в первом чтении, депутат Кудайберген Ержан говорил о нормах, направленных на снижение возможных рисков нарушений государственной границы.

«Предусматривается компетенция КНБ по утверждению правил применения погранслужбой беспилотных летательных аппаратов. Также устанавливается компетенция местных исполнительных органов по организации работы, по учету, хранению, оценке и дальнейшем использовании животных, рыб и растений, оружий браконьерского улова, браконьерских плавательных средств, изъятых погранслужбой КНБ при пересечении правонарушений в пограничном пространстве», - сообщал он.