Погранслужба КНБ будет использовать беспилотники для охраны границ

Казахстанские пограничники получат право использовать для охраны государственной границы беспилотные летательные аппараты, а местные исполнительные органы – право распоряжаться конфискованным у браконьеров имуществом. Такие нормы заложены в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в закон Республики Казахстан «О государственной границе Республики Казахстан», который в среду в ходе пленарного заседания в первом чтении одобрил мажилис.

«Законопроектом предлагаются нормы, направленные на снижение возможных рисков нарушений государственной границы. Предусматривается компетенция КНБ по утверждению правил применения погранслужбой беспилотных летательных аппаратов. Также устанавливается компетенция местных исполнительных органов по организации работы, по учету, хранению, оценке и дальнейшем использовании животных, рыб и растений, оружий браконьерского улова, браконьерских плавательных средств, изъятых погранслужбой КНБ при пересечении правонарушений в пограничном пространстве», - рассказал депутат Кудайберген Ержан.

По его словам, работа в данном направлении уже началась. В частности, ряд сотрудников пограничной службы уже прошли обучение по использованию беспилотных летательных аппаратов в Российской Федерации, и «учебный процесс будет продолжаться». Кроме того, для нужд службы планируется закупить 15 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 90 беспилотных аппаратов типа «квадрокоптер».

Кроме того, в законопроекте заложена норма по предоставлению права въезда на пункты пропуска сотрудникам правоохранительных и специальных государственных органов.