Токаев поручил обеспечить прозрачность поступлений в благотворительные фонды

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе онлайн-встречи с представителями благотворительных, волонтерских организаций и бизнеса поднял вопросы о волонтерской деятельности и прозрачности поступлений в благотворительные фонды, сообщает Акорда.

Президент отметил, что в условиях пандемии благотворительность и волонтерство приняли общенациональный масштаб и становятся социальной нормой. Он подчеркнул, что в целом развитие волонтерской деятельности, поддержка благотворительности и меценатства – это долгосрочный приоритет государства.

«Мы видим, как постоянно растет численность людей, напрямую и косвенно задействованных в благотворительности. Принято решение об обязательном учете волонтерской деятельности в трудовом стаже работников. Кроме того, волонтерство будет давать некоторые преимущества при поступлении в университеты и колледжи. Считаю, что на сегодняшний день это хорошие результаты. И в этом, безусловно, большая заслуга всех вас», - сказал Токаев.

Вместе с тем он сообщил, что по его поручению в настоящее время разрабатывается закон о благотворительности, в котором будут прописаны понятные и эффективные правовые механизмы.

«Благотворительные и волонтерские организации должны получить реальный юридический статус, который обеспечит им необходимые условия для работы, в том числе с государством и бизнесом. Правительству поручено проработать этот вопрос. Большое значение имеет выработка действенных инструментов для предоставления льгот при получении государственных услуг, содержании инфраструктуры, информационном сопровождении. Кроме того, важен и вопрос налоговых льгот», - сказал глава государства.

Также Токаев напомнил, что сейчас законодательством предусмотрено освобождение от налога в размере 3% от прибыли крупного и 4% – от прибыли среднего и малого бизнеса, направляемой на благотворительные проекты. Но, по словам, президента, МСБ этими льготами не пользуется. Токаев поручил проанализировать ситуацию и провести соответствующую работу в этом направлении, чтобы бизнесу должно быть удобно и выгодно открыто направлять средства на благотворительность.

«Считаю необходимым обеспечить прозрачность поступлений в благотворительные фонды, а также дальнейшего их использования. В этой сфере не должно быть серых зон. Сейчас продвигается инициатива создания Реестра благотворителей и получателей помощи. Нужно подойти к этой задаче с максимально практической точки зрения. Следует обеспечить полный доступ к информации и общественный контроль за использованием всех средств, проходящих через благотворительные проекты», - поручил президент.

Он полагает, что должны развиваться все формы индивидуальной благотворительности, должна быть выстроена система как в зарубежных странах, где практически каждый человек может проявить инициативу и направить свои средства на благотворительные цели. В Казахстане, по его словам, «к сожалению, пока должным образом не выстроена соответствующая информационная работа, не созданы механизмы, вызывающие доверие у людей».

«Мы часто видим и слышим в средствах массовой информации, что граждане не знают, как и кому можно помочь. Если же человек прошел эту стадию, то дальше он зачастую вынужден переживать о том, пойдут ли его деньги на благотворительные цели», - отметил Токаев.

В ходе онлайн-встречи выступили председатель правления общественного фонда «Birgemiz», президент корпоративного благотворительного фонда «Казахстанский фонд «Уақып» Руслан Сакиев, председатель правления АО «Kaspi Bank» Михаил Ломтадзе, руководитель ТОО «BTS Digital» Нуртай Абилгалиев, исполнительный директор частного фонда «Дара» Айнур Аймурзина, руководитель общественного объединения «Я – Алматинец» Константин Авершин, член Ассамблеи народа Казахстана Наргизам Махмудова. Они поделились своими мнениями по вопросам социальной ответственности бизнеса, стимулирования развития сферы благотворительности, повышения прозрачности благотворительной деятельности, развития волонтерства. Президент поручил проработать все предложения на Совете по вопросам развития благотворительности при правительстве, а также призвал не затягивать с соответствующими изменениями в законодательство.