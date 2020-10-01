Иностранцев намерены не пускать в Казахстан без справки об отрицательном тесте на COVID-19

Граждане иностранных государств смогут прибыть в Казахстан только при наличии справки об отрицательном тесте на коронавирусную инфекцию. Такие правила могут быть введены с 5 октября, сообщил в четверг главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов.

«Иностранные граждане должны будут иметь справку об отрицательном результате на COVID-19 со сроком не более трех дней в момент пересечения госграницы, в противном случае не будут приняты на борт воздушного судна из аэропорта вылета. А граждане Казахстана, в случае отсутствия справки, сразу с борта по прибытию будут помещены на двухдневный карантин в стационар для сдачи ПЦР-анализа на COVID-19», - сообщил Байгабулов.

Он отметил, что в регионах соответствующие стационары для этих целей подготовлены.

При этом, по словам главного государственного санврача на транспорте, данные требования будут распространяться на граждан, прилетающих из 21 страны, входящих во вторую категорию.

«Авиакомпаниями будут информированы авиапассажиры, покупающие билеты в Казахстан, о дополнительных требованиях по COVID-19», - заверил Байгабулов, отметив, что такие правила, возможно, будут внедрены с 5 октября.