Суд отклонил апелляционную жалобу гражданской активистки Санавар Закировой

В четверг, 1 октября, судебная коллегия по уголовным делам Алматинского городского суда оставила без удовлетворения апелляционную жалобу гражданской активистки Санавар Закировой, приговоренной к году лишения свободы за причинение вреда здоровью средней тяжести дочери члена партии «Нур Отан».

«Судебная коллегия постановила приговор районного суда №2 Медеуского района города Алматы от 15 июля 2020 года в отношении Закировой Санавар Ахметовны оставить без изменений. Апелляционную жалобу осужденной и ее адвокатов оставить без удовлетворения», - зачитала постановление председательствующая судья Бектемирова.

Кроме того, рассмотрев ходатайства защиты, коллегия пришла к выводу, что оснований для возобновления судебного следствия не имеется, и отклонила ходатайство о допросе свидетелей.

Процесс вновь проходил без присутствия самой Закировой. По словам адвоката Жанар Балгабаевой, ее подзащитная держит голодовку 14-й день.

В своем выступлении Балгабаева подчеркнула, что суд первой инстанции и досудебное следствие проходили с существенными нарушениями процессуального и материального права, а также прав человека. Как отметила она, в материалы дела «по ошибке» попал второй рапорт дежурного полицейского Рысдавлетова, который составлял первый рапорт по заявлению Санавар Закировой о том, что на нее напала Диана Шакирова, дочь члена партии «Нур Отан» Тамары Шакировой. Второй рапорт сообщал уже о том, что избита Диана Шакирова. Защита утверждает, что документы составлены разными людьми и на них стоят разные подписи. Кроме того, ответ на запрос защитников показал, что в ДВД Шакирова в этот день не обращалась.

«Защита проанализировала доказательства по делу и считает не доказанной виновность Закировой в совершении преступления, предусмотренного статьей 107 частью 2 пункт 5», - также заявила в своем выступлении адвокат Жанар Балгабаева.

Другая защитница Закировой Наталья Исмаилова считает, что максимально жесткий приговор, которой вынесли ее подзащитной в суде первой инстанции, а также то, что Медеуский районный суд не учел ее положительных характеристик и отсутствие судимости, доказывает заказной характер этого суда.

Признанная потерпевшей Диана Шакирова заявила, что это дело не носит политический характер.

«Я не отношусь к партии «Нур Отан», не являюсь госслужащей, я являюсь работником иностранной компании. Переводить это все в политическое русло, я считаю, неуместно», – сказала она, добавив, что считает приговор первой инстанции правильным.

Адвокат Исмаилова напомнила, что Закирова несколько дней была в карцере СИЗО, а сейчас находится в одиночной камере и держит голодовку. Кроме того, она вновь, как и на прошлом заседании, ходатайствовала о возобновлении судебного следствия по делу своей подзащитной.

Еще одно ходатайство стороны защиты озвучила адвокат Жанар Балгабаева.

«Ходатайство о вызове свидетеля Кожабергенова. Это следователь, который допустил нарушения, на основании которой Закирову привлекли к уголовной ответственности. Если суд посчитает необходимым возобновить досудебное следствие», - сказала Балгабаева.

Защитница и дочь Санавар Закировой Малика Закирова просила приобщить решение экспертного совета нескольких известных правозащитников, среди которых Евгений Жовтис, Амангельды Шорманбаев, Галым Агелеуов, Бахытжан Торегожина, которые признали ее политзаключенной.

Закирова находится в СИЗО с середины июля. По ее словам, инцидент, за который ее приговорили к лишению свободы, произошел в начале марта.

«Это было 8 марта. Я хотела исполнить решение суда Жетысуского района, где я должна членам партии «Нур Отан» деньги. Когда я туда поехала, вышла дочка (члена партии «Нур Отан» - V), напала на меня, избила. Я вызвала «102», они приехали, зарегистрировали… Однако туда, видимо, вмешалась партия «Нур Отан», и взяли меня из потерпевшей сделали ответчиком», - ранее сообщала она корреспонденту Vласти по телефону.

Ранее по иску матери потерпевшей, члена партии «Нур Отан» Шакировой Т.М., и трех других членов партии Жетысуский районный суд взыскал с Закировой, а также активистов Альнура Ильяшева и Марата Турымбетова совокупно 6 млн тенге в качестве компенсации морального вреда. Активисты заявляли, что партия власти препятствовала созданию их политической партии, которую планировалось назвать «Наше право». В мае Закирова и Турымбетов подавали в суд на управление общественного развития города, прокуратуру Бостандыкского района, управление полиции этого же района, департамент полиции города и алматинский филиалу партии «Нур Отан». В «Нур Отане» посчитали, что такое заявление порочит честь, достоинство и репутацию партии власти, и подали встречный иск, по итогам его рассмотрения суд принял сторону «Нур Отана».