88% заразившихся коронавирусом медиков получили компенсацию – Цой

12 830 медиков в Казахстане заразились коронавирусом за время пандемии, причем из них на работе – только 8 339. Компенсацию получили 88% заболевших медработников, сообщил министр здравоохранения Алексей Цой.

«На 30 сентября 2020 года нами зафиксировано 12 830 медицинских работников, которые заболели коронавирусом и пневмонией. Из них связаны с профессиональной деятельностью 8 339 случаев. Региональными комиссиями рассмотрено 8 320 и подтверждены 67% таких случаев. В целом на сегодняшний день компенсацию по болезни коронавирусом получили 88% медработников или 3 454 из общего количества подтвержденных случаев», - сказал Цой на брифинге в службе центральных коммуникаций в четверг.

Что касается умерших от коронавируса и пневмонии, то, по данным главы Минздрава, с начала пандемии скончались 182 медработника.

«Региональными комиссиями на сегодня одобрено на получение компенсации 58 заявок от родственников погибших медиков. В настоящее время компенсацию уже получили 36 семей. Работа в этом направлении продолжается», - сказал министр.