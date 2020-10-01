Себестоимость казахстанской вакцины от COVID-19 не будет превышать $3 – Цой

Себестоимость казахстанской вакцины от коронавирусной инфекции не будет превышать $2-3. Сейчас вакцина проходит 1 и 2 фазу клинических испытаний, сообщил в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр здравоохранения Алексей Цой.

«Мы надеемся очень сильно на нашу казахстанскую вакцину. Доклинические испытания пройдены успешно, есть хорошие результаты. Сейчас запущена 1, 2 фаза клинических исследований, уже набраны добровольцы, и данная работа проводится. Мы ожидаем, что первые результаты мы получим по итогам 1, 2 фазы испытаний ближе к ноябрю, декабрю», - сказал Цой.

Именно к этому сроку, по его словам, будет понятно, насколько вакцина эффективна и безопасна. Параллельно Казахстан строит отечественный завод по производству вакцин, его мощность будет достаточной для того, чтобы покрыть потребность республики.

«В случае разработки собственной вакцины, успешного прохождения всех клинических испытаний, проверку на безопасность и качество, данная вакцина будет производиться внутри Казахстана. Ориентировочно эта вакцина будет недорогой, Себестоимость будет порядка 2-3 долларов», - сообщил министр.