Пока варианты не озвучиваются
Минздрав и ЦИК рассматривают варианты голосования на выборах в парламент и маслихаты
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

В связи с предстоящими выборами в парламент и маслихаты министерство здравоохранения совместно с центральной избирательной комиссией рассматривают варианты работы избирательных участков. Однако будет ли введено электронное голосование, глава Минздрава Алексей Цой в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций говорить не стал.

«Очень важный вопрос (по выборному процессу – V). Мы сейчас его прорабатываем с центральной избирательной комиссией: по безопасному голосованию, безопасному участию в выборах. Очень серьезный акцент на это делает центральная избирательная комиссия», - сказал Цой.

По его словам, специалисты Минздрава совместно с ЦИКом прорабатывают совместные действия: что необходимо сделать и как обезопасить граждан на всех этапах выборного процесса. Отвечая на вопрос, рассматривается ли вариант введения электронного голосования, Цой отметил: «Этот вопрос, наверно, не к нам».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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