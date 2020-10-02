Три жилых дома в Алматы могут снести ради нового здания ДКНБ

Сегодня, 2 октября, жители трех домов в районе улиц Абая и Байзакова организовали брифинг, во время которого заявили, что их дома могут снести для нужд департамента комитета национальной безопасности (ДКНБ) города Алматы. Сейчас жильцов, как выражаются они сами, «судят поодиночке».

«Жильцами был подан коллективный иск в суд о признании незаконными действия акимата. Но так как дома расположены в одном районе города, а акимат в другом, всех собственников квартир судят поодиночке за отказ от принудительного выселения по иску акимата. В результате все судопроизводство сводится только к оценке наших квартир», - говорится в обращении к прессе и блогерам жильцов этих домов.

«Все это началось 21 февраля, когда к нам пришел представитель службы управления земельных отношений Кайрат Асылханов и озвучил постановление акимата, - сказал во время брифинга местный житель Александр Ярош. - В нем (в постановлении – V) говорилось об отчуждении земельной территории, на которой стоят наши дома, и о сносе наших домов под государственные нужды. Не было сказано, под какие конкретно нужды. Этому предшествовало письменное обращение заместителя первого руководителя департамента КНБ к акиму города Байбеку (бывший аким города Бауыржан Байбек – V). В этом письме было сказано, что здание, которое построено в 1969 году для КНБ, технически устарело и требует ремонта, поэтому они обратились в этом письме, чтобы, как они это назвали, прилегающую территорию занять под строительство нового здания».

Жильцам предлагают только денежную компенсацию, которая не позволит им купить квартиры в этом районе, только на окраине, как они говорят. Кроме того, как подчеркнули выступавшие на брифинге, большинство местных жителей – это пенсионеры.

«Мы пенсионеры, мы не представляем, что такое куда-то переезжать. Мы делали ремонты, давно здесь живем и собираемся жить», - сказала одна из выступавших.

«Акимат должен решать наши вопросы, жителей. Наш дворик один из старых, теплых и уютных дворов. Наши дома сейсмоустойчивые. И это все надо снести?», - сказала местная жительница Татьяна Мельникова, которой, по ее словам, предложили денежную компенсацию в размере 14 млн 900 тыс. тенге за однокомнатную квартиру. Она считает, что эта цена существенно ниже рыночной.

Другая мастная жительница сказала, что ей предложили 19 млн за двухкомнатную квартиру.

«21 февраля зампредседателя УЗО (управление земельных отношений – V) Асылханов, не озвучив, под какие нужды и что будут строить, сказал, что нам всем предоставят денежную компенсацию по рыночной стоимости. В жилищном кодексе в пункте 1 статьи 15 сказано, что при изъятии под государственные нужды земельных участков собственники квартир имеют гарантированное право выбирать себе жилье по своему усмотрению. Или денежную компенсацию по рыночной стоимости. Нам же оставили только денежную компенсацию», - сказал Александр Ярош.

«Выдвинули концепцию слышащего государства. 29 июня этого года приняли гражданско-процессуальный кодекс, в котором тоже сказано, что когда возникают споры между гражданами и госструктурами, прежде всего суды должны выслушивать сторону граждан. Но по факту получается, что наше слышащее государство нас не слышит», - добавил Ярош.

Елена Водик, также жительница одного из домов, которые могут снести ради строительства нового здания ДКНБ, заявила Vласти, что во время суда все их «конкретные доводы были проигнорированы».

«В конечном счете, мы к чему приходим? К тому, что нас собираются переставить, как пешек на шахматной доске, убрать с этой территории, нарушая наше конституционное право, которое зафиксировано в статье 26 – право на частную собственность», - подчеркнул Александр Ярош.

Местные жители также возмущены, что, по их словам, новое здание для ДКНБ будут строить за счет налогоплательщиков.

По словам жильцов, ранее они писали в самые разные инстанции, включая администрацию президента, но пока все тщетно.

«Уважаемые журналисты и блогеры Казахстана, просим защитить нас от правового произвола, от нарушения наших гражданских прав. Обращаемся к вам как к последней инстанции. Только ваша помощь и поддержка может защитить нас от произвола чиновников, которые, ссылаясь на законы, сами их нарушают. Для жителей наших домов положительным решением был бы отказ от принудительного выселения или предоставление нам равноценного аналогичного жилья в этом же районе», - говорится в обращении жильцов.