Аэропорт Павлодара после реконструкции намерены использовать как пункт дозаправки грузовых самолетов

Павлодарский аэропорт последние несколько лет считается убыточным из-за низкого пассажиропотока. Власти региона рассчитывают, что после реконструкции аэропорт сможет принимать грузовые самолеты для дозаправки, сообщает Kazinform .

«Мы находимся на пути следования больших фюзеляжных грузовых самолетов. Если мы смотрим с Юго-Восточной Азии в сторону Европы, мы находимся на том пути. В будущем мы бы хотели, чтобы большие грузовые самолеты имели возможность садиться в аэропорту Павлодара и здесь сделать дозаправку», - сказал аким Павлодарской области Асаин Байханов.

Он считает, что у Павлодара есть конкурентное преимущество, так как в регионе производится фактически 35% всего авиатоплива страны.

«Павлодарский нефтехимический завод находится вот здесь, через забор, и стоимость авиатоплива у нас будет в любом случае дешевле, чем в любом другом городе. Кроме Атырау и Шымкента, которые тоже имеют нефтеперерабатывающие заводы», - отметил Байханов.

Глава региона также пояснил, что без реконструкции аэропорт не прошел бы очередную аттестацию в 2026 году, так как техническое обследование показало высокий износ взлетно-посадочной полосы.

«Деформация, повышенный риск создания аварийных ситуаций при посадках, есть усадка в некоторых местах, ровность не соответствует требованиям. В связи с этим было принято решение сначала сделать проект капитального ремонта взлетно-посадочной полосы, но так как это вызывало необходимость закрытия в целом аэропорта, было принято решение сделать реконструкцию на расширение», - сказал Байханов.

Ремонт взлетно-посадочной полосы, по мнению главы региона, должен дать толчок развитию, так как многие авиакомпании требуют определенные общепринятые мировые стандарты, и под эти стандарты стоит сейчас выстраивать работу. Расширение полосы – одна из них, рассматривается вопрос и ее удлинения.

Также после реконструкции, возможно, будет расширена сеть внутренних рейсов. Пока в Павлодар есть рейсы только из Алматы и Астаны.

«После завершения ремонта взлетно-посадочной полосы мы начнем активную работу по организации авиасообщения с крупными городами, включая западные регионы Казахстана. По крайней мере, с Актау уже есть предварительная договоренность», - сообщил аким области.

Помимо этого, по его словам, с авиакомпаниями обсуждались вопросы увеличения количества рейсов в Алматы, сохранения рейса в Астану и добавления рейса в Шымкент. Переговоры продолжаются. Власти региона надеются, что «есть время до осени, чтобы завершить все процессы».

На сегодняшний день павлодарский аэропорт относится ко второму классу аэродромов и может принимать только малые и средние воздушные суда. Последний крупный ремонт полосы проводился в 2005 году. Пассажиропоток резко снизился после пандемии. До 2020 года из Павлодара выполнялись рейсы в Новосибирск, Омск, а также были чартеры в Анталию.

Реконструкцию взлетно-посадочной полосы обещали завершить в 2024 году. Но долго шли конкурсные процедуры по определению подрядчика, а после два подрядчика – выигравший и проигравший конкурс – судились между собой. В итоге работы по реконструкции было решено провести в 2025 году.

С 1 апреля и до 1 ноября аэропорт Павлодара закрыт на реконструкцию взлетно-посадочной полосы с ее расширением и реконструкцию здания аэровокзала: здесь появится пристройка, а внутри установят эскалаторы.