В «Нур Отане» заявили о фактах принуждения к голосованию на праймериз

Секретарь партии «Нур Отан» Алибек Алденей на своей странице в Facebook сообщил, что установлены факты принуждения к голосованию на праймериз, а также проверяются факты возможной накрутки голосов.

«В ходе агитации на праймериз была реальная конкурентная борьба. По графику до конца голосования еще достаточно времени. Подводить итоги рано. Всем участникам праймериз рекомендую не снижать темп агитации и бороться за каждый голос! Недопустимо принуждение и давление на голосующих. Никто не должен решать за Вас! Это ваше право, и личная ответственность за будущее не только партии, но и страны», - написал Алденей и предупредил, что «любые нарушения условий честного голосования будут жестко пресекаться», а «виновных накажут».

Он проинформировал, что сейчас комитетом партийного контроля проводится проверка по фактам фальсификации голосования, о котором на своей странице в Facebook сообщила председатель Ассоциации практикующих экологов Лаура Маликова. Она написала, что в Союзе строителей Казахстана зарегистрировали всех сами, сделали всем членам один пароль, «и запрашивая у подчиненных смс-коды, голосовали вместо избирателей».

«Таким образом воруют голоса избирателей. А те, кто хотели проголосовать за нас, за меня, не могут проголосовать, так как не знают даже свои пароли», - заявила Маликова и потребовала исключить из списка кандидатов от Союза строителей Талгата Ергалиева, а также провести проверку в отношений кандидатов от BI Group и КазАТУ.

По информации секретаря партии «Нур Отан», если эти факты будут подтверждены, то кандидат, допустивший нарушения, будет снят с гонки.

Также Алденей сообщил, что «уже есть случаи привлечения к ответственности партийцев, вплоть до исключения из «Нур Отан», за принуждение к голосованию в Туркестанской и Акмолинской областях», а в столице «сняты с регистрации 3 кандидата праймериз, включая первого заместителя Алматинского районного филиала».

«За допущенные нарушения при авторизации членов партии в системе «Праймериз» вынесены дисциплинарные взыскания первому заместителю председателя Балхашского городского филиала, председателям ППО «Ардагер», ППО «Гүлдер», ППО «Станция Балхаш» и ППО «Шипагер», - также проинформировал он.

«Партия заинтересована в обеспечении честных, прозрачных и конкурентных внутрипартийных выборов», - подчеркнул секретарь.

В целом, сообщил он, cистема «Праймериз» работает в штатном режиме, по данным на 12 дня пятницы, сделали свой выбор свыше 337 тыс. партийцев по всей стране – это более 46% от числа всех авторизованных лиц.

«Партийцы, проживающие в местах без доступа к интернету, смогут проголосовать 3 октября на специальных избирательных участках традиционно по бумажным бюллетеням. Этим правом могут воспользоваться 82 214 партийцев», - отметил Алденей.

Что касается вчерашней проблемы, когда в первый же день голосования система не справилась с нагрузкой, то, по словам пресс-секретаря партии, «высокий интерес партийцев и общественности Казахстана к выборам дали значительное число одновременных обращений, из-за этого и начали возникать временные сложности с доступом».

«Кандидаты и их доверенные лица в режиме реального времени наблюдают за ходом голосования. Интересующиеся и наблюдатели также заходят в систему и остаются там. В системе постоянно находятся свыше 50 тысяч пользователей. Сетевая нагрузка легла на два направления: процесс голосования и фиксацию результатов», - пояснил он.

Он проинформировал, что за минувшую ночь разработчики информационной системы провели оптимизацию запросов, разделили функции по голосованию и просмотру результатов на два сервера и интернет-сайта. Также обновлено расписание по обработке и выводу результатов голосования. Работа технических служб переведена в круглосуточный режим.

/Новость обновлена в 16:57, исправлено название должности Алденея - секретарь партии. В первой версии было неверно указано, что он является пресс-секретарем партии./