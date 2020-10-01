Сайт для голосования на праймериз «Нур Отана» не выдержал нагрузки в первый же день

В первый же день голосования на праймериз «Нур Отана» официальный сайт не выдержал нагрузки из-за того, что одновременно регистрируются и авторизуются в системе тысячи пользователей, сообщает агентство Sputnik Казахстан .

«С 00.00 до 04.00 сегодняшнего дня в систему «Праймериз» обратилось порядка 50 000 тысяч партийцев. К 11.00 одномоментная нагрузка достигла более 76 тысяч запросов. Технический мониторинг показывает, что одновременно наряду с голосующими партийцами, кандидатами, отслеживающими результаты, на сайт обращается и большое количество сторонних пользователей. Все это приводит к перегрузке системы и, соответственно, увеличивает время обработки запросов, серьезно задерживая процесс», - прокомментировал ситуацию секретарь партии Алибек Алденей.

По его информации, IT-специалисты принимают меры по устранению технических сбоев и расширению пропускной способности каналов.

Алденей напомнил, что это первое масштабное онлайн-голосование, поэтому было решено проводить его с 1 по 3 октября, учитывая вероятные высокие нагрузки. Кроме этого, обновление раздела «Результаты голосования» занимает от 30 минут до 1 часа, этот алгоритм был введен для снижения нагрузки на систему. Однако «анализ показал, что большое количество пользователей находятся в системе часами».

«Поэтому просим кандидатов и других воздержаться от множественных повторных обращений к системе и дать возможность партийцам проголосовать», - отметил секретарь партии.

Ранее заместитель председателя партии «Нур Отан Бауыржан Байбек сообщал, что система голосования на праймериз успешно протестирована на «стрессоустойчивость».