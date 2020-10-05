Лауреатами стали двое американцев и британец
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Нобелевскую премию по медицине присудили за открытие вируса гепатита C
ФОТО SCIENCEMAG.ORG

В Стокгольме объявили имена лауреатов Нобелевской премии по медицине и физиологии.

Как сообщает агентство ТАСС, награда присуждена американским ученым Харви Альтеру, Чарльзу Райсу и британскому ученому Майклу Хоутону за открытие вируса гепатита C. Этот вирус, вызывающий гепатит C у человека и шимпанзе, открыли в 1989 году.

В 2019 году лауреатами Нобелевской премии по физиологии или медицине стали американцы Уильям Кэлин и Грегг Семенза и британец Питер Рэтклифф за исследования, как клетки адаптируются к недостатку кислорода.

6 октября будет объявлено имя нобелевского лауреата по физике, 7 октября – по химии, 8 октября – по литературе, 9 октября – премии мира, а 12 октября станет известно, кто получит премию по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденную Банком Швеции.

Размер Нобелевской премии составляет 9 млн шведских крон (около $914,5 млн).

В этом году из-за пандемии декабрьская церемония вручения премий в Стокгольме с личным участием лауреатов проводиться не будет. Вместо нее пройдет телевизионная церемония, во время которой будут онлайн включения из разных стран.

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