Казахстан собрал 20 млн тонн зерна

В Казахстане собрано 20 млн тонн зерна, что позволит обеспечить как потребности страны, так и увеличить экспорт, сообщил глава государства Касым-Жомарт Токаев.

В своем поздравлении аграриям по случаю успешного завершения уборочной кампании президент отметил, что в этом году посевная кампания проводилась в тяжелых условиях, когда в стране действовало чрезвычайное положение, вызванное пандемией коронавируса. А в основных зерносеющих областях было засушливое лето. Несмотря на это, посев сельскохозяйственных культур был проведен в срок.

«На сегодняшний день регионами получен урожай в объеме 20 млн тонн зерна, это позволяет полностью обеспечить внутренние потребности нашего государства, а также увеличить экспортный потенциал, сохраняя при этом статус Казахстана как зерновой державы», - отметил Токаев.

Уборка зерновых завершена на месяц раньше, что позволило завезти на хлебоприемные предприятия в два раза больше зерна, сохранив качественные показатели, подчеркнул Токаев. А качество зерна высокое и отвечает «высоким стандартам». Глава государства уверен, что это результат «максимальной мобилизации усилий, четкого соблюдения агротехнологий, дисциплины и самоотверженного труда аграриев». Он поблагодарил всех и пожелал новых трудовых успехов.

Ранее МСХ прогнозировало урожай зерна в этом году на уровне 18 млн тонн. Порядка 8 млн тонн зерна планировалось экспортировать.