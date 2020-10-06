Протестующие сторонники оппозиции захватили здание парламента Кыргызстана

После нескольких часов столкновений с милицией на улицах Бишкека в ночь на 6 октября здание кыргызского парламента, в котором также находится офис президента страны, было захвачено протестующими сторонниками оппозиции, сообщает Kloop.kg .

Столкновения между милицией и протестующими длились около семи часов на нескольких центральных улицах Бишкека, пострадали десятки людей. Спецназ несколько раз оттеснял митингующих с центральной площади Ала-Тоо, но протестующие вернули себе контроль над площадью, а после трех часов ночи смогли прорвать ограду Белого дома и войти в здание.

После этого они отправились к зданию ГКНБ, где в следственном изоляторе находился обвиненный в коррупции экс-президент Алмазбек Атамбаев, и вызволили его после недолгих переговоров с сотрудниками спецслужб. Также из колонии был освобожден бывший депутат, осужденный на 11 лет за митинг в Караколе 2013 года, и бывший премьер-министр Сапар Исаков.

Митингующим также удалось взять под контроль общественный телеканал КТРК, и ранним утром они выступили в прямом эфире, призывая не устраивать мародерство и беспорядки.

Один из лидеров оппозиции, депутат Жанар Акаев, заявил, что следующим шагом станет создание «координационного правительства», назначение коменданта Бишкека, а затем проведение новых выборов в парламент.

Между тем агентство 24.kg сообщает, что в захваченном протестующими здании Белого дома произошел пожар: горят по несколько кабинетов на четвертом, пятом, шестом и седьмом этажах западной стороны. По словам митингующих, кто-то специально поджег кабинет, затем огонь распространился на другие помещения. На место прибыл пожарный расчет.