Более 20 млн тонн зерна намолочено в Казахстане – МСХ

В Казахстане практически завершилась уборка зерновых и зернобобовых, по итогам которой намолочено 20,1 млн тонн зерна, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр сельского хозяйства Сапархан Омаров.

«На сегодняшний день уборка зерновых и зернобобовых культур завершена на 99,5% от общей уборочной площади. Всего по республике уборочная площадь составила 15,8 млн. га. Намолочено 20,1 млн. тонн зерна при средней урожайности 12,8 центнеров с гектара», - сообщил Омаров.

По его словам, полученные объемы производства зерновых и зернобобовых культур позволят полностью обеспечить внутреннюю потребность страны и реализовать экспортный потенциал в объеме 7-8 млн тонн зерна.

Накануне глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил аграриев с успешным завершением уборочной кампании, сообщив, что Казахстан собрал 20 млн тонн зерна.