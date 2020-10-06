По данным ведомства, убрано 99,5% площадей
Более 20 млн тонн зерна намолочено в Казахстане – МСХ
ФОТО МАРИИ ГОРДЕЕВОЙ

Тамара Вааль, Vласть

В Казахстане практически завершилась уборка зерновых и зернобобовых, по итогам которой намолочено 20,1 млн тонн зерна, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр сельского хозяйства Сапархан Омаров.

«На сегодняшний день уборка зерновых и зернобобовых культур завершена на 99,5% от общей уборочной площади. Всего по республике уборочная площадь составила 15,8 млн. га. Намолочено 20,1 млн. тонн зерна при средней урожайности 12,8 центнеров с гектара», - сообщил Омаров.

По его словам, полученные объемы производства зерновых и зернобобовых культур позволят полностью обеспечить внутреннюю потребность страны и реализовать экспортный потенциал в объеме 7-8 млн тонн зерна.

Накануне глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил аграриев с успешным завершением уборочной кампании, сообщив, что Казахстан собрал 20 млн тонн зерна.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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