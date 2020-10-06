Также поручено создавать новые рабочие места
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Токаев поручил акиму Шымкента активизировать работу по привлечению инвестиций
Фото Жанары Каримовой

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима Шымкента Мурата Айтенова, сообщает Акорда.

Президент заслушал отчет об основных показателях социально-экономического развития города за 9 месяцев текущего года, о формировании инфраструктуры, ситуации в розничной торговле, проектах, реализуемых в рамках «Дорожной карты занятости». По словам Айтенова, на реализацию 226 проектов выделено 45,3 млрд тенге, из которых освоено 80%. Также в городе проведен ряд мероприятий по подготовке к возможной второй волне пандемии коронавируса.

«Президент, положительно оценив проводимую в городе работу, поручил активизировать работу по привлечению инвестиций, продолжить строительство доступных многоквартирных жилых домов и создать новые рабочие места», - сообщила пресс-служба главы государства.

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