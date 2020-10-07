Летальных случаев не зарегистрировано
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262 случая коронавирусной пневмонии зарегистрировано за сутки в Казахстане

По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 262 случая коронавирусной пневмонии, выздоровели 46 человек, летальных случаев зафиксировано не было.

Всего с 1 августа зарегистрировано 33 877 случаев коронавирусной пневмонии, скончался от нее 361 человек, выздоровели – 27 563.

От коронавирусной инфекции за минувшие сутки умерли 3 человека, а всего с начала пандемии – 1 752. На лечении находятся 3 145 человек, в том числе 1 882 – в стационарах. 89 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 15 – в крайне тяжелом, еще 15 – на аппаратах ИВЛ.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии в стране достигло 142 239.

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