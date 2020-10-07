Подозреваемый в изнасиловании ребенка в Сатпаеве найден мертвым в СИЗО

В следственном изоляторе Караганды найдено тело подозреваемого в похищении и изнасиловании 5-летней девочки в Сатпаеве, сообщила пресс-служба департамента УИС по Карагандинской области.

«В СИЗО Караганды 6 октября обнаружено тело следственно-арестованного, подозреваемого за изнасилование малолетней девочки. Прибывшей бригадой скорой медицинской помощи констатирована смерть. Предварительная причина смерти – суицид. При осмотре каких-либо телесных повреждений на теле погибшего не обнаружено», - говорится в сообщении в среду.

В ДУИС проинформировали, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований, на место прибыла следственно-оперативная группа управления полиции Караганды, департаментом УИС назначена служебная проверка.

Напомним, 23 июля вечером в полицию города Сатпаев обратился житель Жезказгана, который сообщил о пропаже своей 5-летней дочери. В результате поисковых мероприятий ребенок был обнаружен в одной из квартир многоэтажного дома. Полиция сообщала, что подозреваемый в похищении задержан, по данному факту начато досудебное расследование по двум статьям Уголовного кодекса – похищение человека и изнасилование малолетней.

После пропажи ребенка в Сатпаеве начались беспорядки, толпа жителей города штурмовала дом, в котором была обнаружена девочка. Люди требовали выдать подозреваемого им для расправы. После толпа направилась в сторону акимата города и управления полиции, были сожжены несколько автомобилей, пользователи соцсетей писали, что в городе были слышны выстрелы. Для пресечения беспорядков на место были стянуты силы правопорядка, в город были направлены силы Национальной гвардии.

В полиции сообщали, что «группа разъяренных молодых людей, вооруженная камнями и палками, попыталась ворваться в здание полиции с целью захвата подозреваемого в изнасиловании 5-летней девочки и расправы над ним». Были задержаны и водворены в ИВС 15 человек.