Новые меры поддержки для сферы электроэнергетики одобрил мажилис

В среду в ходе пленарного заседания мажилис одобрил проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки использования возобновляемых источников энергии и электроэнергетики». Документом предполагается исключить дисбаланс потребления электроэнергии, а также предоставить ряд новых льгот инвесторам.

«По данным уполномоченного органа, сегодня в стране имеется профицит электрической мощности, что составляет 3000 мегаватт. Вместе с тем в настоящее время является наличие дефицита маневренных мощностей. Неравномерное потребление электроэнергии обусловлено повышением в вечернее время суток и понижением в ночные часы, требует оперативной переменной работы электрических станций. В этой связи законопроектом предлагается создать привлекательные условия для строительства генерирующих мощностей с маневренным режимом генерации», - сказал депутат мажилиса Шавкат Утемисов.

По его мнению, это позволит осуществлять регулирование дисбаланса производства потребления за счет собственных возможностей. При этом будет применяться аукционный механизм отбора проектов, тем самым снизится зависимость электроэнергетической системы Казахстана от внешних источников.

«Вместе с тем те финансовые средства, которые сегодня уходят в Россию за услугу по регулированию, останутся в нашей стране. А это порядка 10-12 млрд тенге ежегодно», - подчеркнул депутат.

Кроме того, законопроектом предлагается установить сквозной тариф на поддержку возобновляемых источников энергии.

«Согласно действующему закону «Об электроэнергетике», затраты на покупку электрической энергии от ВИЭ у расчетно-финансового центра включены в предельные тарифы на электрическую энергию традиционных станций. Учитывая ежегодное увеличение объема электроэнергии от ВИЭ, происходит постоянное снижение объема средств, направляемых энергопроизводящими организациями на собственное развитие. Это негативно сказывается на состоянии материально-технической базы, модернизации производственных мощностей, финансовом положении традиционных станций. В этой связи законопроектом предусмотрено понятие «надбавка на поддержку использования ВИЭ», которая будет учитываться сверх предельного тарифа», - объяснил Утемисов.

Также депутаты разработали норму по созданию благоприятных условий для развития возобновляемой энергетики. В качестве одной из мер для этого предлагается увеличение срока действия контракта на покупку электроэнергии от ВИЭ с 15 лет до 20 лет.

«Продление срока осуществления покупки электроэнергии ВИЭ позволит инвестору предложить более низкие тарифы в аукционных торгах, относительно тарифов в рамках 15-летнего контракта, что позволит снизить будущие затраты потребителей», - подчеркнул депутат.