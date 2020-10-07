Правительство и Нацбанк актуализируют план социально-экономического развития страны с учетом ухудшения ситуации

Несмотря на то, что Казахстану удалось избежать критического спада экономической активности в стране, из-за второй волны коронавирусной инфекции ситуация может ухудшиться. Поэтому правительство и Национальный банк до конца октября должны скорректировать план социально-экономического развития страны с учетом новых реалий.

«Казахстан, как и другие государства, переживает беспрецедентный кризис. В целом нам удалось избежать критического спада экономической активности в стране. Здесь, надо сказать, правительство хорошо поработало. Правительством были предприняты шаги по стимулированию бизнеса, оказана помощь уязвимым группам населения», - сказал президент Касым-Жомарт Токаев в среду в ходе совещания по подготовке ко второй волне коронавирусной инфекции.

Вместе с тем, подчеркнул он, надвигающаяся вторая волна пандемии во всем мире диктует новые задачи. Поэтому правительство должно иметь набор мер и соответствующие ресурсы для продолжения антикризисных мер в следующем году. Токаев напомнил, что ранее Казахстан разработал комплексный план реагирования на случай ухудшения социально-экономической обстановки и новой волны коронавирусной инфекции. Однако сегодняшние тревожные реалии, в частности, усиление санкционного давления на Россию, обострение ситуации в Закавказье, соседних государствах, другие внешние факторы требуют «адекватного учета в наших антикризисных планах и прогнозах».

«Правительству совместно с Нацбанком следует актуализировать план и внести его на согласование в администрацию (президента – V) до конца октября», - поручил президент.