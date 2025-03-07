Нацбанк повысил базовую ставку до 16,5%

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка принял решение повысить базовую ставку с 15,25% до 16,5% годовых с коридором +/- 1 п.п. как сообщила пресс-служба Нацбанка, решение принято с учетом анализа фактических данных, обновленных прогнозов и оценки баланса рисков инфляции.

«Заметно смягчившиеся денежно-кредитные условия, при которых текущие темпы роста цен достигают высоких уровней, потребовали активных и действенных мер для снижения рисков образования инфляционной спирали», - отмечается в сообщении.

Годовая инфляция ускорилась до 9,4% в феврале. Причем наибольший вклад вносит высокий рост цен на услуги. Инфляция в феврале за тоже значительно выросла, превысив среднюю историческую динамику.

«Показатели месячной базовой и сезонно очищенной инфляции (14,2% и 16,9%, соответственно, в феврале в пересчете на год) свидетельствуют о существенном нарастании давления со стороны внутреннего спроса в условиях продолжающегося фискального стимулирования и сохраняющегося перегрева в потребительском кредитовании (33,5%, г/г по итогам 2024 года)», - отметили в Нацбанке.

Инфляционные ожидания населения в феврале вновь возросли до 13,7%.

Также ускорилось давление на цены со стороны внешнего сектора вследствие дальнейшего ускорения инфляции в России. Цены на продовольствие в мире все еще находятся на высоком уровне, сохраняются инфляционные и геополитические риски, которые обуславливают более жесткую денежно-кредитную политику и риторику центральных банков.

«Существенное ускорение текущих и прогнозируемых инфляционных процессов привело к значительному отклонению инфляции от таргета и смягчило совокупные денежно-кредитные условия. В этой связи в рамках текущего решения потребовалось повышение базовой ставки. Это позволит стабилизировать краткосрочные и долгосрочные инфляционные ожидания, не допустить закрепления тренда на ускорение роста цен и предотвратить раскручивание инфляционной спирали. Сегодняшнее решение призвано сохранить покупательную способность доходов и защитить сбережения населения, а также поддержать доверие участников рынка к тенговым активам», - заявили в Нацбанке.

Это решение принято, чтобы также избежать необходимости более высокого повышения базовой ставки в будущем. В Нацбанке считают, что повышение базовой ставки сейчас будет способствовать возврату инфляции к траектории устойчивого снижения к таргету в среднесрочной перспективе, а достижение низкой инфляции обеспечит социально экономическую стабильность, устойчивость финансового сектора и станет основой для привлечения инвестиций, устойчивого и качественного роста экономики.