Токаев и Путин обсудили ситуацию в Кыргызстане

Касым-Жомарт Токаев обсудил по телефону с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Кыргызстане и Нагорном Карабахе, сообщает Акорда.

«Собеседники обсудили ситуацию, связанную с вооруженным конфликтом вокруг Нагорного Карабаха. Также состоялся обмен мнениями по событиям в Кыргызстане. Главы государств высказали надежду на скорейшую стабилизацию общественно-политической обстановки в братской стране», - говорится в сообщении пресс-службы президента Казахстана.

Кроме этого, они отметили важность координации действий двух государств в борьбе с пандемией коронавируса.

Также Токаев поздравил российского лидера с днем рождения и поблагодарил его за большой вклад в укрепление сотрудничества и взаимопонимания между Казахстаном и Россией.