Акимат Алматы отказал правозащитникам в проведении митинга на тему политических реформ и преследований

5 октября правозащитник, президент общественного фонда Liberty Галым Агелеуов сообщил, что он и его коллега-правозащитница Бахытжан Торегожина подали уведомление в акимат Алматы о проведение митинга. Заявленная тема: «О необходимости проведения политических реформ и прекращение преследований по политическим мотивам». Сегодня у себя в Facebook Торегожина сообщила , что в управлении общественного развития им отказали в проведении акции, сославшись на то, что в ней могут принять участие активисты ДВК и «Көше партиясы» («Партия улицы»), а это, по мнению сотрудников акимата, может создать «угрозу нарушения общественного порядка».

«Это какая-то жесть… Снова отказ, но при чем тут Аблязов? Мы даже не видели этот пост Мухтара Аблязова о том, что он поддерживает наш митинг. Нашла сегодня и там написано про Сары-Арку и ДПК (Демократическая партия Жанболата Мамая, сейчас находится в процессе создания – V). Друзья, он написал просто пост. Хотим напомнить властям, что все казахстанцы имеют одинаковые права и свободы, почему идет со стороны акимата Алматы дискриминация и наклеивание ярлыков на законопослушных граждан? Мы как организаторы не писали ни место, ни время, ни дату митинга, тем не менее, нам отказывают из-за "аблязов"-паранойи наших нурчиновников. Извините, если вы боитесь беспорядков, то какого хрена мы содержим полицию», - написала Торегожина у себя в Facebook.

Напомним, что принятый в этом году новый закон о мирных собраниях активно критиковали независимые от власти правозащитники, а советник президента Ерлан Карин, напротив, заявлял, что это «серьезный прорыв в либерализации политических процессов».