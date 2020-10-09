Жээнбеков назвал условие своего ухода с поста президента Кыргызстана

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, заявил, что как только страна встанет на путь законности, он готов уйти с поста главы государства. Его обращение от 9 октября к кыргызстанцам в связи со сложившейся политической ситуацией в стране опубликовано на сайте президента КР.

«Политическая ситуация в стране достигла критической точки. Для урегулирования сложившейся ситуации мы должны сделать следующие шаги. Аннулированы результаты выборов в Жогорку Кенеш. Теперь должны быть назначены новые парламентские выборы. Решение по этому поводу примет ЦИК. Эти меры снизят нынешнюю политическую напряженность. Вместе с тем необходимо отправить в отставку премьер-министра и членов Пправительства, которые работали до кризиса, что создаст законные основания для новых назначений. Чтобы легитимизировать назначение нового премьер-министра и членов правительства необходимы постановление Жогорку Кенеша и указ президента. Я готов подписать соответствующие указы, жду постановлений Жогорку Кенеша», - заявил Жээнбеков.

При этом, подчеркнул он, для исполнения парламентариями своих обязанностей, правоохранительные органы должны обеспечить безопасность депутатов.

Жээнбеков отметил, что «намерен легитимизировать происходящие кадровые изменения», заявив что для него «никакая должность не стоит выше целостности государства, единства народа и спокойствия общества».

«Нам нужно как можно быстрее вернуть сложившуюся ситуацию в правовое русло. После того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти, и страна встанет на путь законности, готов уйти с поста президента Кыргызской Республики», - добавил Жээнбеков и призвал «все политические силы сохранить мир и спокойствие в стране, не делить народ и не вносить раскол в обществе».