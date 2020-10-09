У всех казахстанцев, вернувшихся из-за границы, отрицательные ПЦР-тесты – Байгабулов

У всех 893 казахстанцев, которые были помещены по прилету в страну на двухдневный карантин 6 и 7 октября, отрицательные ПЦР-тесты, сообщил в пятницу главный государственный санитарный врач Садвакас Байгабулов.

«Для сдачи анализа помещены на двухдневный карантин 893 граждан Казахстана, прибывших 6 и 7 октября текущего года авиарейсами без справок ПЦР на COVID-19. Пассажиры были размещены на двухдневный карантин для сдачи анализа методом ПЦР на COVID-19 в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актау, Актобе, Атырау, Уральск. Все результаты ПЦР-анализа отрицательные у прибывших авиапассажиров без справок», - сообщил Байгабулов.

При этом, отметил он, в первый двое суток введения новых правил въезда со справками ПЦР-теста в Казахстан прибыли 2 925 авиапассажиров или более 70%.

Напомним, с 6 октября в Казахстане ужесточены правила въезда в страну. Для иностранцев действует запрет на прилет без справки с отрицательным результатом теста на COVID-19, с момента получения которой прошло не больше 72 часов. А граждан нашей страны, в случае отсутствия теста, помещают на двухдневный карантин.