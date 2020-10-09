Премия присуждена за усилия в борьбе с голодом
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Нобелевская премия мира присуждена Всемирной продовольственной программе
ФОТО NOBELPRIZE.ORG

Норвежский нобелевский комитет присудил премию мира Всемирной продовольственной программе, сообщает ТАСС.

Комитет присудил премию за «усилия в борьбе с голодом, за вклад в достижение мира в зонах конфликтов и за деятельность в качестве ведущей силы в действиях по предотвращению использования голода как орудия войны и конфликтов».

В прошлом году Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али «за усилия по достижению мира» и вклад в международное сотрудничество. В частности, он удостоен премии «за инициативу по разрешению приграничного конфликта с Эритреей» и заключение мирного соглашения.

Премия мира является одной из пяти, завещанных Альфредом Нобелем. В отличие от других нобелевских наград и согласно завещанию ее основателя церемония вручения премии мира проходит в Осло в тот же день, что и в Стокгольме - в день кончины основателя Нобелевских премий 10 декабря. Но в этом году из-за пандемии декабрьская церемония вручения премий в Стокгольме с личным участием лауреатов проводиться не будет. Вместо нее пройдет телевизионная церемония, во время которой будут онлайн включения из разных стран.

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